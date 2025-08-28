Incêndio destrói casa no bairro Vila Piloto em Três Lagoas e moradora é suspeita de ato criminoso

Uma residência ficou completamente destruída após ser atingida por um incêndio na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas. O caso foi registrado na rua Talfic Fahan, região leste da cidade.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 7h. Quando os militares chegaram ao local, as chamas já haviam tomado todo o imóvel. Três caminhões foram deslocados para conter o fogo, mas, mesmo com o trabalho intenso da corporação, o incêndio consumiu tudo o que havia na casa, incluindo móveis, eletrodomésticos e o telhado.
A moradora conseguiu sair a tempo e não sofreu ferimentos. Ela relatou aos bombeiros que acredita que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa por seu ex-namorado. A mulher informou ainda que pretende registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
A suspeita de incêndio criminoso será investigada pelas autoridades. A perícia deve ser acionada para avaliar as causas do fogo.