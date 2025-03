Incêndio destrói residência no bairro Jardim Maristela

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência na tarde desta quinta-feira (27), na rua Emme Jarouche Abdunj, no bairro Jardim Maristela, zona Oeste de Três Lagoas (MS). O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que trabalharam intensamente para conter as chamas.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas, mas, segundo os bombeiros, a suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado o incidente. No momento do fogo, a família que mora no local precisou sair às pressas, conseguindo levar apenas as roupas do corpo. Nenhum pertence pôde ser salvo.