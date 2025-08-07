Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Crime

Incêndio em caçamba com pneus e entulhos causa transtornos a moradores do Jardim Maristela

A fumaça se espalhou rapidamente, afetando os bairros vizinhos, como Residencial O.T., Conjunto Habitacional Novo Oeste e Orestes Prata Tibery

Alfredo Neto

Moradores relataram irritação respiratória e baixa visibilidade, especialmente nas primeiras horas da manhã. Foto: Alfredo Neto/RCN 67.
Moradores relataram irritação respiratória e baixa visibilidade, especialmente nas primeiras horas da manhã. Foto: Alfredo Neto/RCN 67.

Na manhã desta quinta-feira (7), um incêndio em uma caçamba de lixo provocou transtornos a moradores de diversos bairros de Três Lagoas. A caçamba, posicionada às margens da Rua 1, no bairro Jardim Maristela, continha entulhos de construção, galhadas e pneus velhos, materiais que, ao serem incendiados por vândalos, geraram uma densa e tóxica fumaça preta.

A fumaça se espalhou rapidamente, afetando os bairros vizinhos, como Residencial O.T., Conjunto Habitacional Novo Oeste e Orestes Prata Tibery (Orestinho). Moradores relataram irritação respiratória e baixa visibilidade, especialmente nas primeiras horas da manhã. Motoristas que transitavam pela avenida Custódio Andrews, uma das principais vias de acesso ao centro, também enfrentaram dificuldades devido à fumaça densa, especialmente nas proximidades do Cemitério Santo Antônio.

Um morador da região, que preferiu não se identificar, afirmou que esta é a segunda vez que ocorre um incêndio criminoso na caçamba. Ele relatou ainda que o equipamento não possui identificação visível de empresa ou órgão público, o que dificultou a responsabilização imediata.

Notícias Relacionadas

Procurada, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio de sua assessoria de comunicação, esclareceu que a caçamba pertence à Secretaria Municipal de Saúde e integra um projeto do mutirão de limpeza realizado pela pasta. O setor informou que tomou conhecimento da situação, mas não conseguiu identificar os responsáveis pelo ato de vandalismo. A caçamba foi retirada para limpeza e continuará sendo utilizada dentro do programa de combate ao descarte irregular e proliferação de criadouros do mosquito da dengue.

A Prefeitura reforça que caçambas estão disponíveis em pontos estratégicos da cidade para o descarte correto de galhadas, entulhos e objetos não contaminantes. A prática visa evitar o acúmulo de lixo em terrenos baldios, que além de contribuir para a degradação ambiental, aumenta o risco de proliferação de animais peçonhentos e doenças.

A população pode colaborar denunciando ações de vandalismo ou descarte irregular por meio dos canais oficiais da administração municipal.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos