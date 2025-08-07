Incêndio em caçamba com pneus e entulhos causa transtornos a moradores do Jardim Maristela

Na manhã desta quinta-feira (7), um incêndio em uma caçamba de lixo provocou transtornos a moradores de diversos bairros de Três Lagoas. A caçamba, posicionada às margens da Rua 1, no bairro Jardim Maristela, continha entulhos de construção, galhadas e pneus velhos, materiais que, ao serem incendiados por vândalos, geraram uma densa e tóxica fumaça preta.

A fumaça se espalhou rapidamente, afetando os bairros vizinhos, como Residencial O.T., Conjunto Habitacional Novo Oeste e Orestes Prata Tibery (Orestinho). Moradores relataram irritação respiratória e baixa visibilidade, especialmente nas primeiras horas da manhã. Motoristas que transitavam pela avenida Custódio Andrews, uma das principais vias de acesso ao centro, também enfrentaram dificuldades devido à fumaça densa, especialmente nas proximidades do Cemitério Santo Antônio.

Um morador da região, que preferiu não se identificar, afirmou que esta é a segunda vez que ocorre um incêndio criminoso na caçamba. Ele relatou ainda que o equipamento não possui identificação visível de empresa ou órgão público, o que dificultou a responsabilização imediata.