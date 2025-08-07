Incêndio em caçamba com pneus e entulhos causa transtornos a moradores do Jardim Maristela

Na manhã desta quinta-feira (7), um incêndio em uma caçamba de lixo provocou transtornos a moradores de diversos bairros de Três Lagoas. A caçamba, posicionada às margens da Rua 1, no bairro Jardim Maristela, continha entulhos de construção, galhadas e pneus velhos, materiais que, ao serem incendiados por vândalos, geraram uma densa e tóxica fumaça preta.
A fumaça se espalhou rapidamente, afetando os bairros vizinhos, como Residencial O.T., Conjunto Habitacional Novo Oeste e Orestes Prata Tibery (Orestinho). Moradores relataram irritação respiratória e baixa visibilidade, especialmente nas primeiras horas da manhã. Motoristas que transitavam pela avenida Custódio Andrews, uma das principais vias de acesso ao centro, também enfrentaram dificuldades devido à fumaça densa, especialmente nas proximidades do Cemitério Santo Antônio.
Um morador da região, que preferiu não se identificar, afirmou que esta é a segunda vez que ocorre um incêndio criminoso na caçamba. Ele relatou ainda que o equipamento não possui identificação visível de empresa ou órgão público, o que dificultou a responsabilização imediata.
Procurada, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio de sua assessoria de comunicação, esclareceu que a caçamba pertence à Secretaria Municipal de Saúde e integra um projeto do mutirão de limpeza realizado pela pasta. O setor informou que tomou conhecimento da situação, mas não conseguiu identificar os responsáveis pelo ato de vandalismo. A caçamba foi retirada para limpeza e continuará sendo utilizada dentro do programa de combate ao descarte irregular e proliferação de criadouros do mosquito da dengue.
A Prefeitura reforça que caçambas estão disponíveis em pontos estratégicos da cidade para o descarte correto de galhadas, entulhos e objetos não contaminantes. A prática visa evitar o acúmulo de lixo em terrenos baldios, que além de contribuir para a degradação ambiental, aumenta o risco de proliferação de animais peçonhentos e doenças.
A população pode colaborar denunciando ações de vandalismo ou descarte irregular por meio dos canais oficiais da administração municipal.