Incêndio na Casa da Sopa é controlado pelo Corpo de Bombeiros em Três Lagoas

Na manhã desta quarta-feira (23), um incêndio atingiu a Casa da Sopa, localizada no Jardim Alvorada em Três Lagoas, local conhecido por atender moradores em situação de rua e oferecer suporte comunitário. O incidente, que ocorreu no padrão de energia da instituição, foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros, sem deixar vítimas ou danos adicionais.

De acordo com o sargento Helder, do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 7h através do telefone 193. Ao chegarem ao local, os bombeiros identificaram que o fogo estava concentrado no relógio de energia.

“Chegamos e nos deparamos com o incêndio no relógio. Utilizamos um extintor de pó químico para extinguir as chamas. Após a extinção, analisamos o ambiente e, graças a Deus, não havia outros focos de incêndio”, relatou o sargento.

Investigação do Incêndio e Medidas de Segurança

A causa do incêndio ainda não foi identificada. Segundo o sargento Helder, apenas um técnico especializado poderá determinar se o fogo foi provocado por um curto-circuito, excesso de energia ou falha nas fases elétricas. A Casa da Sopa utiliza energia solar, o que pode ter contribuído para o incidente, embora não haja confirmação. “Orientamos a equipe da instituição a chamar um eletricista para uma vistoria minuciosa antes de religar a energia”, explicou.

O incêndio foi controlado rapidamente, em poucos minutos, devido à sua localização restrita ao padrão de energia. Apesar do susto, não houve necessidade de evacuação ou interrupção prolongada das atividades. No entanto, a área permanecerá isolada e sem energia até que um profissional avalie a segurança da fiação.

Impacto e Suporte à Comunidade

A Casa da Sopa, mantida pelo grupo da Fraternidade Espírita, é um ponto de referência na comunidade, servindo refeições diárias, especialmente no horário do almoço, para pessoas em vulnerabilidade. Incidentes como este levantam preocupações sobre a segurança elétrica em instituições que dependem de alta demanda de energia.

“Esse tipo de ocorrência tem sido frequente na cidade, muitas vezes por conta do alto uso de energia ou sistemas como o de energia solar”, destacou o sargento.

A administração da Casa da Sopa já foi orientada a contratar um eletricista para realizar os reparos necessários. Enquanto isso, a instituição busca manter suas atividades com o mínimo de impacto para os atendidos. A rápida ação dos bombeiros evitou que o incidente tomasse proporções maiores, garantindo a segurança de todos no local.