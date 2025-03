Indústrias e prefeitura discutem medidas de segurança em Três Lagoas

O secretário municipal Igor Garcia destacou a importância da cooperação entre o setor público e privado na adoção de ações eficazes. Durante a reunião, foi ressaltado o papel do Plano de Auxílio Mútuo (PAN), iniciativa que permite a integração de empresas e órgãos públicos para otimizar o combate a incêndios e emergências. Entre as empresas envolvidas, a fábrica de celulose Suzano se destacou por sua participação ativa na preparação para situações críticas.

A segurança em casos de acidentes e desastres ambientais foi tema de um encontro promovido pela prefeitura de Três Lagoas em parceria com indústrias locais. O evento reuniu empresas, órgãos de segurança pública e representantes municipais para debater estratégias e medidas preventivas, diante da crescente preocupação da população com riscos industriais e falhas técnicas.

A Defesa Civil apresentou uma das principais propostas do encontro: a realização de um mapeamento detalhado das áreas de risco do município. O coordenador do órgão, Celso José, ressaltou que esse levantamento, conduzido em parceria com institutos de pesquisa, permitirá uma resposta mais ágil e eficiente diante de possíveis desastres. Além disso, reforçou-se a necessidade de um plano de contingência que direcione as ações emergenciais de forma coordenada.