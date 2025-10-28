Inep divulga gabarito preliminar da Prova Nacional Docente

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (28) o gabarito preliminar da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), realizada no último domingo (26).

Os documentos estão disponíveis no site do Inep.

Chamado de CNU dos Professores ou Enem dos Professores, o exame representa uma porta de entrada no magistério público brasileiro. O resultado final está previsto para 10 de dezembro.

As redes públicas de ensino poderão optar por usar as notas dos participantes da PND como mecanismo único ou complementar de seleção de docentes para seus quadros a partir de 2026.