Infraestrutura avança e Três Lagoas deve atingir 100% de pavimentação em 2 anos

A Prefeitura de Três Lagoas mantém um ritmo acelerado de obras de infraestrutura em várias regiões da cidade e nos distritos. Os serviços contemplam pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, recapeamento e construção de piscinões, fundamentais para evitar alagamentos nos períodos chuvosos.

Nos bairros Jardim Alvorada, Parque Osmar Ferreira Dutra, Vila Nova 2 e no Distrito do Arapuá, obras de asfalto e drenagem estão em andamento, atendendo demandas antigas das comunidades locais. Outros bairros também estão sendo beneficiados com a pavimentação e infraestrutura de drenagem, como Vila Haro, São Carlos, Conjunto Habitacional Violetas 1 e 2 e Vila Verde.

No Jardim Eldorado, os trabalhos acontecem em duas etapas distintas, com o objetivo de asfaltar e drenar todo o bairro. Já na Vila Alegre, as obras também seguem em várias frentes, melhorando as condições de tráfego e escoamento da água da chuva.