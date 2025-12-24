Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Alerta

Inmet emite alerta amarelo de onda de calor para Três Lagoas e região

Aviso aponta temperaturas até 5 °C acima da média, com riscos à saúde

Ana Cristina Santos

Alerta reúne orientações da Defesa Civil para enfrentar o calor intenso nos próximos dias
Alerta reúne orientações da Defesa Civil para enfrentar o calor intenso nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de onda de calor para Três Lagoas e municípios do Leste de Mato Grosso do Sul. O aviso é válido do dia 23 a 25 de dezembro e indica perigo potencial à saúde da população em razão da elevação das temperaturas, que podem ficar até 5 °C acima da média por um período de dois a três dias consecutivos.

De acordo com o Inmet, a tendência é de que os termômetros se aproximem dos 35 °C na região, condição que pode provocar impactos à saúde, especialmente problemas cardiovasculares, respiratórios e renais. O órgão classifica os alertas de onda de calor em três níveis de severidade: perigo potencial, representado pela cor amarela; perigo, na cor laranja; e grande perigo, identificado pela cor vermelha.

Além de Três Lagoas, o alerta amarelo abrange os municípios de Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria.

Notícias Relacionadas

Diante do cenário de calor intenso e tempo seco, a Defesa Civil reforça uma série de recomendações para reduzir os riscos à saúde. A orientação é para que a população beba bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, evite atividades físicas ao ar livre e a exposição direta ao sol entre 10h e 17h, e não tome banhos muito quentes para não intensificar o ressecamento da pele, fazendo uso de hidratantes quando necessário. Também é recomendado evitar aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar-condicionado, já que o ressecamento das mucosas pode aumentar o risco de infecções das vias aéreas.

Para melhorar a respiração durante o período de onda de calor, a Defesa Civil orienta manter os ambientes domésticos sempre limpos e arejados, uma vez que o tempo seco favorece a concentração de poeira, ácaros e fungos. Durante a limpeza, a recomendação é utilizar pano úmido em vez de vassoura, evitando levantar pó. Também é importante evitar locais com fumaça de cigarro, não queimar lixo e não provocar queimadas, atitudes que agravam ainda mais a qualidade do ar e podem intensificar problemas respiratórios.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos