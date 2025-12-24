Inmet emite alerta amarelo de onda de calor para Três Lagoas e região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de onda de calor para Três Lagoas e municípios do Leste de Mato Grosso do Sul. O aviso é válido do dia 23 a 25 de dezembro e indica perigo potencial à saúde da população em razão da elevação das temperaturas, que podem ficar até 5 °C acima da média por um período de dois a três dias consecutivos.

De acordo com o Inmet, a tendência é de que os termômetros se aproximem dos 35 °C na região, condição que pode provocar impactos à saúde, especialmente problemas cardiovasculares, respiratórios e renais. O órgão classifica os alertas de onda de calor em três níveis de severidade: perigo potencial, representado pela cor amarela; perigo, na cor laranja; e grande perigo, identificado pela cor vermelha.

Além de Três Lagoas, o alerta amarelo abrange os municípios de Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria.