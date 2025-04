Projeto ‘Conexão Arauco‘ já movimentou quase R$ 100 milhões em negócios, aponta Sebrae-MS

Inocência, no interior de Mato Grosso do Sul, vive uma revolução econômica com a instalação da fábrica da Arauco, uma das maiores obras da história do estado. O impacto é visível: mais de 200 empresas foram abertas nos últimos oito meses, a cidade não comporta a demanda por moradia e alimentação, e a economia local está em plena ebulição.

Durante entrevista ao programa RCN Notícias na manhã desta terça-feira (8), da rádio Cultura FM, a gerente regional do Sebrae na Costa Leste, Josi Siginori, destacou que o projeto ‘Conexão Arauco‘ já movimentou quase R$ 100 milhões em negócios.

Gerente Josi Siginori no estúdio da Rádio Cultura FM – Foto: Antônio Luiz/RCN

“Recebemos empresas do Brasil inteiro, gerando centenas de oportunidades para fornecedores locais, principalmente nas áreas de construção civil, setor automotivo, alimentação, vestuário e hotelaria”, explicou.







Para fortalecer esse movimento, o Sebrae oferece consultorias e mentorias para micro e pequenas empresas se capacitarem e atenderem às exigências das grandes contratantes. O foco é priorizar fornecedores de Inocência e municípios vizinhos, como Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Cassilândia.

Além do ‘Conexão Arauco‘, o Sebrae também aposta em outros programas, como o ‘Programa Líder‘, voltado para o desenvolvimento regional integrado, e o ‘Sebrae Delas‘, iniciativa que incentiva o empreendedorismo feminino com foco até na exportação de produtos.

“Temos empresárias de outras regiões do estado vendendo para mais de 20 países. Agora, queremos ver mulheres da Costa Leste alcançando esse mesmo patamar”, afirmou Josi.

A cidade, que até então era pouco conhecida, agora é palco de grandes eventos, reuniões mensais com players nacionais e internacionais, e recebe reforços de serviços públicos e privados para dar conta da nova demanda. Segundo Josi, “pensar em Inocência hoje é pensar em um grande desafio, mas também em um mar de oportunidades“, concluiu.