Inscrições da 2ª Meia Maratona contra a Poliomielite estão abertas

O Rotary Club de Três Lagoas Costa Leste abriu as inscrições para a 2ª edição da Meia Maratona contra a Poliomielite, que será realizada em Três Lagoas. O evento contará com percursos de 21km, 10km, 5km e caminhada, reunindo atletas da cidade e de outras regiões.
A concentração para os corredores será às 5h da manhã, com a largada dos 21km marcada para 5h30. Já os demais percursos terão início às 6h.
Segundo o organizador Rogério Lucio, o trajeto da meia maratona passou por mudanças neste ano, mas continua plano e com autometria de aproximadamente 330 metros. Além disso, haverá pontos de hidratação a cada 3km, oferecendo água e, em alguns locais, energético para enfrentar o calor típico de outubro.
“Os atletas podem ficar tranquilos. Estamos vivendo um tempo seco, e a organização pensou em hidratação constante para dar mais segurança aos participantes”, destacou Lucio.
A expectativa é de que os primeiros colocados completem os 21km em torno de 1h10. Na edição passada, o corredor Franco Caldeira concluiu a prova em menos de uma hora. O evento também deve atrair competidores de outros estados, como São Paulo e Mato Grosso do Sul, consolidando Três Lagoas no calendário de corridas de longa distância.
As inscrições estão disponíveis pela plataforma Receba Digital e também podem ser feitas diretamente com os organizadores da KMS Esportes ou do Rotary Club.