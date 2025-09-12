Inscrições da 2ª Meia Maratona contra a Poliomielite estão abertas

O Rotary Club de Três Lagoas Costa Leste abriu as inscrições para a 2ª edição da Meia Maratona contra a Poliomielite, que será realizada em Três Lagoas. O evento contará com percursos de 21km, 10km, 5km e caminhada, reunindo atletas da cidade e de outras regiões.

A concentração para os corredores será às 5h da manhã, com a largada dos 21km marcada para 5h30. Já os demais percursos terão início às 6h.

Segundo o organizador Rogério Lucio, o trajeto da meia maratona passou por mudanças neste ano, mas continua plano e com autometria de aproximadamente 330 metros. Além disso, haverá pontos de hidratação a cada 3km, oferecendo água e, em alguns locais, energético para enfrentar o calor típico de outubro.