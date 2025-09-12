Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Inscrições da 2ª Meia Maratona contra a Poliomielite estão abertas

O evento contará com percursos de 21km, 10km, 5km e caminhada, reunindo atletas da cidade e de outras regiões

Pedro Tergolino

Inscrições da 2ª Meia Maratona contra a Poliomielite estão abertas

O Rotary Club de Três Lagoas Costa Leste abriu as inscrições para a 2ª edição da Meia Maratona contra a Poliomielite, que será realizada em Três Lagoas. O evento contará com percursos de 21km, 10km, 5km e caminhada, reunindo atletas da cidade e de outras regiões.

A concentração para os corredores será às 5h da manhã, com a largada dos 21km marcada para 5h30. Já os demais percursos terão início às 6h.

Segundo o organizador Rogério Lucio, o trajeto da meia maratona passou por mudanças neste ano, mas continua plano e com autometria de aproximadamente 330 metros. Além disso, haverá pontos de hidratação a cada 3km, oferecendo água e, em alguns locais, energético para enfrentar o calor típico de outubro.

“Os atletas podem ficar tranquilos. Estamos vivendo um tempo seco, e a organização pensou em hidratação constante para dar mais segurança aos participantes”, destacou Lucio.

Notícias Relacionadas

A expectativa é de que os primeiros colocados completem os 21km em torno de 1h10. Na edição passada, o corredor Franco Caldeira concluiu a prova em menos de uma hora. O evento também deve atrair competidores de outros estados, como São Paulo e Mato Grosso do Sul, consolidando Três Lagoas no calendário de corridas de longa distância.

As inscrições estão disponíveis pela plataforma Receba Digital e também podem ser feitas diretamente com os organizadores da KMS Esportes ou do Rotary Club.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos