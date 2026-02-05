Inscrições de bloquinhos de carnaval para o 'CarnaTrês' começam nesta quinta-feira

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou a abertura das inscrições para os bloquinhos de carnaval que integram a programação do “CarnaTrês – Meu Bloco na Rua 2026”. O evento é realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Costa Leste, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Seturc), e promete movimentar a cidade, entre os dias 14 e 16 de fevereiro.

As inscrições para os blocos carnavalescos estão abertas no período de 5 a 12 de fevereiro de 2026, na sede da secretaria, localizada na avenida Rosário Congro, nº 560, Centro. Os atendimentos ocorrem das 8h às 11h e, das 13h30 às 17h. Podem participar entidades sociais, recreativas, culturais, esportivas e grupos organizados da sociedade civil, desde que o bloco possua no mínimo 25 integrantes, todos maiores de 18 anos e que devem estar inscritos em formulário específico anexado abaixo.

O desfile dos blocos será nos dias 14 e 15 de fevereiro, com resultado final divulgado no dia 16 de fevereiro, durante o evento realizado na Lagoa Maior, em frente à Biblioteca Municipal Rosário Congro. Os blocos concorrem a premiação em dinheiro, sendo R$ 8 mil para o primeiro lugar, R$ 4 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro, avaliados por critérios como originalidade, criatividade, animação, organização e número de participantes.