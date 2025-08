Inscrições do Enem crescem emTrês Lagoas e batem novo recorde em 2025

Em relação a 2024, quando foram computadas 3.425 inscrições, houve um aumento de 7,5%. Já no comparativo com 2023, quando o município teve 2.405 inscritos, o salto é ainda mais significativo: um crescimento de 53,2% em apenas dois anos. Os dados demonstram maior interesse dos estudantes três-lagoenses nesta avaliação, que se tornou a principal porta de entrada para o ensino superior público e privado em todo o país.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua despertando o interesse dos estudantes em Três Lagoas. Em 2025, a cidade registrou 3.683 inscrições confirmadas, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgados nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC). O número representa um novo recorde e consolida uma tendência de crescimento expressiva nos últimos anos.

O Enem é considerado o maior exame educacional do Brasil e avalia o desempenho dos estudantes ao final da educação básica. Além de servir como critério para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies), a prova também é exigida por universidades portuguesas conveniadas ao MEC.



MOTIVAÇÃO

A alta nas inscrições pode estar relacionada a políticas de incentivo à permanência escolar, ampliação da oferta de cursinhos gratuitos, melhora na estrutura das escolas públicas e maior divulgação das oportunidades proporcionadas pelo exame. Outro fator é o fortalecimento do Enem como alternativa viável para estudantes de baixa renda conquistarem uma vaga no ensino superior, sem precisar prestar vestibulares em diversas instituições de forma isolada.



Com a confirmação das inscrições, os participantes agora se preparam para as provas, que serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, e que representam a principal porta de entrada para o ensino superior no país, por meio do Sisu, Prouni e Fies.