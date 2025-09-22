Inscrições gratuitas para curso de fotografia serão abertas na quarta-feira

A Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), abrirá novas inscrições gratuitas para curso de fotografia, em Três Lagoas. As aulas vão abordar o uso de smartphones e câmeras, com o objetivo de ensinar técnicas essenciais da fotografia e uso de aplicativos de edição.

O curso está previsto para começar no mês de outubro, com a duração de quatro semanas e aulas às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h30. Os participantes terão conteúdos como: foco, flash, enquadramento, composição, ISO, abertura, velocidade, técnicas para retratos e fotografias de produtos, também serão explorados diversos aplicativos para edição e melhoria de imagens.

Podem participar do curso a partir de 14 anos de idade, que possuam smartphone ou câmera fotográfica. As inscrições poderão ser feitas presencialmente de 24 a 30 de setembro, ou até o preenchimento das vagas, na Diretoria de Cultura Audiovisual (antiga Estação Ferroviária), localizada na avenida Rosário Congro, nº 560, no Centro. Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e, das 13h às 17h.