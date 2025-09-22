Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Três Lagoas

Inscrições gratuitas para curso de fotografia serão abertas na quarta-feira

Aulas estão previstas para começar em outubro, com a duração de quatro semanas

Redação RCN67

aulas estão previstas para começar no mês de outubro, com duração de quatro semanas e aulas às terças e quintas-feiras, das 28h às 19h30. Foto: Reprodução/Assessoria.
aulas estão previstas para começar no mês de outubro, com duração de quatro semanas e aulas às terças e quintas-feiras, das 28h às 19h30. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), abrirá novas inscrições gratuitas para curso de fotografia, em Três Lagoas. As aulas vão abordar o uso de smartphones e câmeras, com o objetivo de ensinar técnicas essenciais da fotografia e uso de aplicativos de edição.

O curso está previsto para começar no mês de outubro, com a duração de quatro semanas e aulas às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h30. Os participantes terão conteúdos como: foco, flash, enquadramento, composição, ISO, abertura, velocidade, técnicas para retratos e fotografias de produtos, também serão explorados diversos aplicativos para edição e melhoria de imagens.

Podem participar do curso a partir de 14 anos de idade, que possuam smartphone ou câmera fotográfica. As inscrições poderão ser feitas presencialmente de 24 a 30 de setembro, ou até o preenchimento das vagas, na Diretoria de Cultura Audiovisual (antiga Estação Ferroviária), localizada na avenida Rosário Congro, nº 560, no Centro. Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e, das 13h às 17h.

Notícias Relacionadas

Outras informações e dúvidas, podem ser obtidas pelo telefone (67) 98139-3524.

 *Informações assessoria Prefeitura de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos