Inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal Masculino Série 'A' e 'B' estão abertas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), anuncia a abertura das inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal Masculino – Séries “A” e “B” – Edição 2025. A competição será realizada de 17 de junho a 30 de julho.

As inscrições das equipes estarão abertas de 28 de maio a 10 de junho. A ficha de confirmação deve ser entregue até as 15h do dia 10 de junho, devidamente preenchida e assinada, diretamente na sede da Sejuvel. Já a ficha de inscrição nominal dos atletas deve ser entregue, digitada e assinada, até o dia 14 de junho, também até as 15h. Cada equipe poderá inscrever até 14 atletas.

O Congresso Técnico, que reunirá a Comissão Organizadora e representantes das equipes para definição da tabela e sorteio dos confrontos, está marcado para o dia 12 de junho, às 18h30, na sede da Sejuvel, localizada na Rua Manoel Gomes de Oliveira, s/nº – Bairro Santos Dumont (Ginásio Cacilda Acre Rocha).