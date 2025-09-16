Inscrições para os Jogos Abertos Três-lagoenses – VI Copa Sejuvel estão abertas

Critérios de Participação: O campeonato é voltado para a categoria adulta, com as seguintes especificações de idade:

Os JATs 2025 contarão com disputas em Basquetebol (masculino e feminino), Basquete 3×3 (masculino e feminino), Futsal (masculino e feminino), Handebol (masculino e feminino), Voleibol (masculino e feminino) e Vôlei de Praia (masculino e feminino).

As inscrições para a edição de 2025 dos Jogos Abertos Três-lagoenses (JATs) – VI Copa Sejuvel já estão abertas, oferecendo à comunidade a oportunidade de participar em diversas modalidades esportivas. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), convida atletas e equipes a se prepararem para as competições.

Futsal Masculino: Atletas com 17 anos ou mais (nascidos até 2008), com a possibilidade de incluir até dois atletas de 16 anos (nascidos em 2009).

Futsal Feminino, Basquetebol, Handebol e Voleibol: Atletas com 16 anos ou mais (nascidos até 2009), podendo incluir até dois atletas de 15 anos (nascidos em 2010).

Para as demais modalidades (Basquete 3×3 e Vôlei de Praia), a regra geral de 17 anos ou mais (nascidos até 2008) se aplica.

A participação de menores de 18 anos é de responsabilidade de suas respectivas equipes e requer autorização escrita dos pais ou responsáveis. Documentação Necessária: Todos os inscritos, sejam atletas ou dirigentes, deverão apresentar um documento de identidade original com foto (ou outro documento oficial aprovado pela organização) na mesa de controle antes de cada participação na competição, para comprovação.

Prazo e Local de Inscrição: As fichas de inscrição, devidamente preenchidas e assinadas, devem ser entregues até as 15h do dia 07 de outubro de 2025. O local de entrega é a sede da Sejuvel, localizada no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas