Inscrições para o projeto 'Musicou' estão abertas em Três Lagoas

As oficinas ocorrerão às segundas e quartas-feiras, nos dias 21, 23, 28 e 30 de julho. As aulas são divididas por faixa etária:

Neste ano, o tema da oficina será “Ciranda e a Música em Círculo”. Segundo Luiz Fidalgo, coordenador pedagógico do projeto, o objetivo é promover práticas de iniciação musical utilizando a percussão corporal e instrumentos Orff para trabalhar um repertório de cirandas. As cirandas, uma poderosa expressão cultural brasileira que une música e dança, também se conectam às memórias afetivas. Ao final da oficina, os participantes farão uma roda de ciranda, celebrando essa importante manifestação cultural.

As férias escolares estão chegando e, com elas, a oportunidade para crianças e adolescentes de Três Lagoas preencherem o tempo livre com educação musical gratuita. O projeto ‘Musicou’, patrocinado pela CTG Brasil, está com inscrições abertas para uma oficina de férias especial, que será realizada entre os dias 21 e 30 de julho.

Um total de 45 vagas estão disponíveis, sendo 15 por turma.

Para se inscrever e participar das oficinas, os interessados devem comparecer presencialmente ao Núcleo Musical de Três Lagoas. É necessário preencher a ficha de matrícula e apresentar o RG, CPF ou certidão de nascimento do aluno. No caso de crianças e adolescentes menores de 18 anos, é preciso apresentar também o CPF ou RG dos responsáveis. Para quem já é aluno do projeto da Prefeitura, basta procurar a coordenação do núcleo e se inscrever. As matrículas estarão abertas até o último dia da oficina escolhida.

O projeto ‘Musicou’ é uma iniciativa tradicionalmente realizada na sede da Secretaria de Cultura e traz alegria e entretenimento para crianças e adolescentes durante o período de férias escolares, oferecendo uma forma gratuita e enriquecedora de aproveitar o tempo livre.