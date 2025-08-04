Veículos de Comunicação
Três Lagoas JPNews

Vagas

Inscrições para programa técnico da Eldorado Brasil encerram em 14 de agosto

Saiba os requisitos necessários para participar do processo seletivo

Redação RCN67

Com duração de 12 meses, o programa oferece vagas para Analista de Operações Florestais, com foco na capacitação técnica, desenvolvimento de competências de liderança e vivência prática no campo. Foto: Arquivo.
Com duração de 12 meses, o programa oferece vagas para Analista de Operações Florestais, com foco na capacitação técnica, desenvolvimento de competências de liderança e vivência prática no campo. Foto: Arquivo.

A Eldorado Brasil Celulose está com inscrições abertas para a quarta edição do Programa Semear, iniciativa voltada para recém-formados em Engenharia Florestal ou Engenharia Agronômica que desejam iniciar a carreira em uma das empresas mais inovadoras e comprometidas com o desenvolvimento de talentos do setor. As inscrições seguem até o dia 14 de agosto.

Com duração de 12 meses, o programa oferece vagas para Analista de Operações Florestais, com foco na capacitação técnica, desenvolvimento de competências de liderança e vivência prática no campo. Ao final do ciclo, os participantes apresentam um projeto de conclusão e, com base no desempenho, podem ser efetivados como supervisores.

A engenheira florestal Nadine Luiza de Aquino Costa, por exemplo, foi efetivada como supervisora sete meses após ingressar no programa em 2024. Já o engenheiro agrônomo Almir Mottin, com seis anos de casa, também foi promovido após sua participação, reforçando a valorização dos talentos internos na Eldorado.

Para participar, é necessário:

  • Formação em Engenharia Florestal ou Engenharia Agronômica;
  • Interesse ou experiência em operações florestais;
  • Conhecimento em pacote Office;
  • Inglês intermediário;
  • CNH categoria B;
  • Disponibilidade para dedicação integral e para residir em cidades do Mato Grosso do Sul.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no link.

Sobre a Eldorado Brasil

A Eldorado Brasil Celulose, do Grupo J&F, produz 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano e atua com excelência em manejo florestal, sustentabilidade e inovação. Com sede em Três Lagoas (MS) e estrutura portuária em Santos (SP), exporta para mais de 40 países e gera energia renovável suficiente para abastecer 2,1 milhões de habitantes. A empresa conta com mais de 5 mil colaboradores e é referência em competitividade e valorização de pessoas.

*Com informações da Eldorado Brasil

