Inscrições para programa técnico da Eldorado Brasil encerram em 14 de agosto

A Eldorado Brasil Celulose está com inscrições abertas para a quarta edição do Programa Semear, iniciativa voltada para recém-formados em Engenharia Florestal ou Engenharia Agronômica que desejam iniciar a carreira em uma das empresas mais inovadoras e comprometidas com o desenvolvimento de talentos do setor. As inscrições seguem até o dia 14 de agosto.

Com duração de 12 meses, o programa oferece vagas para Analista de Operações Florestais, com foco na capacitação técnica, desenvolvimento de competências de liderança e vivência prática no campo. Ao final do ciclo, os participantes apresentam um projeto de conclusão e, com base no desempenho, podem ser efetivados como supervisores.

A engenheira florestal Nadine Luiza de Aquino Costa, por exemplo, foi efetivada como supervisora sete meses após ingressar no programa em 2024. Já o engenheiro agrônomo Almir Mottin, com seis anos de casa, também foi promovido após sua participação, reforçando a valorização dos talentos internos na Eldorado.

Para participar, é necessário: