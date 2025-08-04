Inscrições para programa técnico da Eldorado Brasil encerram em 14 de agosto

A Eldorado Brasil Celulose está com inscrições abertas para a quarta edição do Programa Semear, iniciativa voltada para recém-formados em Engenharia Florestal ou Engenharia Agronômica que desejam iniciar a carreira em uma das empresas mais inovadoras e comprometidas com o desenvolvimento de talentos do setor. As inscrições seguem até o dia 14 de agosto.
Com duração de 12 meses, o programa oferece vagas para Analista de Operações Florestais, com foco na capacitação técnica, desenvolvimento de competências de liderança e vivência prática no campo. Ao final do ciclo, os participantes apresentam um projeto de conclusão e, com base no desempenho, podem ser efetivados como supervisores.
A engenheira florestal Nadine Luiza de Aquino Costa, por exemplo, foi efetivada como supervisora sete meses após ingressar no programa em 2024. Já o engenheiro agrônomo Almir Mottin, com seis anos de casa, também foi promovido após sua participação, reforçando a valorização dos talentos internos na Eldorado.
Para participar, é necessário:
- Formação em Engenharia Florestal ou Engenharia Agronômica;
- Interesse ou experiência em operações florestais;
- Conhecimento em pacote Office;
- Inglês intermediário;
- CNH categoria B;
- Disponibilidade para dedicação integral e para residir em cidades do Mato Grosso do Sul.
Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no link.
Sobre a Eldorado Brasil
A Eldorado Brasil Celulose, do Grupo J&F, produz 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano e atua com excelência em manejo florestal, sustentabilidade e inovação. Com sede em Três Lagoas (MS) e estrutura portuária em Santos (SP), exporta para mais de 40 países e gera energia renovável suficiente para abastecer 2,1 milhões de habitantes. A empresa conta com mais de 5 mil colaboradores e é referência em competitividade e valorização de pessoas.
*Com informações da Eldorado Brasil