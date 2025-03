INSS alerta para prazo de saque de benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reforça que benefícios não sacados em até 60 dias após a data prevista são devolvidos pelos bancos ao órgão. A medida visa prevenir fraudes e pagamentos indevidos, como saques de segurados falecidos.

O INSS também destaca a importância da atualização cadastral, tanto no próprio órgão quanto no banco responsável pelo pagamento, para garantir a comunicação e evitar bloqueios indevidos. Desde 2023, a prova de vida é realizada por cruzamento de dados, mas os segurados ainda podem realizá-la pelo Meu INSS, pelo telefone 135 ou diretamente no banco.

*Com informações do Governo Federal