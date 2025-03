INSS inicia pagamentos de auxílios e benefícios nesta terça-feira

Os beneficiários podem verificar a data pelo número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito após o traço. Quem recebe até um salário mínimo terá o pagamento realizado nos últimos cinco dias úteis de março e início de abril. Já aqueles que recebem acima do piso nacional serão pagos nos primeiros cinco dias úteis de abril.

Final 1 – 25/mar

Final 2 – 26/mar

Final 3 – 27/mar

Final 4 – 28/mar

Final 5 – 31/mar

Final 6 – 1/abr

Final 7 – 2/abr

Final 8 – 3/abr

Final 9 – 4/abr

Final 0 – 7/abr

Acima do salário mínimo

Finais 1 e 6 – 1/abr

Finais 2 e 7 – 2/abr

Finais 3 e 8 – 3/abr

Finais 4 e 9 – 4/abr

Finais 5 e 0 – 7/abr

O calendário completo de 2025 pode ser consultado no site do INSS. A consulta do número do cartão de benefício está disponível no site e aplicativo Meu INSS, além da central telefônica 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h.

*Com informações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)