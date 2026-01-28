INSS prorroga até 20 de março prazo para contestar descontos indevidos

O INSS prorrogou até 20 de março o prazo para aposentados e pensionistas contestarem descontos indevidos nos benefícios. A medida amplia o tempo para que os segurados identifiquem cobranças irregulares e não sejam prejudicados por falhas técnicas recentes.

A decisão foi tomada após instabilidades no aplicativo Meu INSS e diante de uma manutenção programada nos sistemas da Dataprev, que deixará as plataformas indisponíveis entre 27 de janeiro e 1º de fevereiro.

Segundo o presidente do INSS, Gilberto Waller, o prazo inicial terminaria em 14 de fevereiro, mas foi estendido para garantir o direito dos beneficiários diante dos problemas operacionais registrados.

A contestação é a primeira etapa para que o segurado possa, posteriormente, aderir ao acordo administrativo de ressarcimento. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios.

O INSS orienta que todo o processo seja realizado apenas pelos canais oficiais e alerta a população para não cair em golpes envolvendo falsas promessas de devolução de valores.

Alerta de golpe: descontos irregulares e desvio de valores atingem aposentados e pensionistas