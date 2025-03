INSS retoma atendimento apenas no período da tarde nesta quarta-feira

Em Três Lagoas, a agência do INSS está localizada na rua Zuleide Pérez Tabox, número 336, no Centro. O telefone para contato é o (67) 3521-2397. O horário de atendimento normal é das 7h às 17h.

Nesta Quarta-feira de Cinzas (5), a rede de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomará presencialmente apenas no período da tarde, a partir das 14h, exclusivamente para usuários que realizaram agendamentos prévios pelo site ou aplicativo ‘Meu INSS’. Os demais atendimentos serão normalizados na quinta-feira (6).

Pagamento antecipado

O INSS reforça que os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que os pagamentos programados para os dias 10 e 11 serão realizados no dia 6, enquanto os previstos para o dia 12 serão creditados no dia 7. A medida foi adotada devido ao feriado de Carnaval.