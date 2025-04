Interno é flagrado com maconha em presídio de Três Lagoas

De acordo com o boletim de ocorrência, a droga foi encontrada durante uma revista pessoal realizada na terça-feira (1º). Um interno de 23 anos foi flagrado portando a substância ao ingressar no presídio.

A Polícia Civil de Três Lagoas registrou um caso de tráfico de drogas nesta quarta-feira (2), após um policial penal da Agência Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Agepen) apreender uma porção de maconha na Colônia Penal Paracelso de Lima Vieira de Jesus, localizada no bairro Vila dos Ferroviários, na região sul da cidade.

Diante do flagrante, o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que iniciou as investigações para apurar a origem da droga e possíveis envolvidos. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, mas a quantidade exata apreendida e os desdobramentos do caso não foram divulgados.