Investimentos em consórcio podem aumentar em 8% neste ano

O setor de consórcios no Brasil deve registrar um crescimento de 8% em 2025, impulsionado pelo aumento da busca por alternativas de aquisição de bens e serviços. A modalidade, que permite a compra programada sem juros elevados, tem atraído consumidores que desejam adquirir imóveis, veículos e até serviços como cirurgias e viagens.

A alta reflete um movimento observado nos últimos anos, em que mais brasileiros optam por consórcios como forma de planejamento financeiro. Em cidades como Três Lagoas, a tendência se confirma, com a população recorrendo à modalidade para conquistar objetivos de longo prazo.

De acordo com especialistas, os consórcios são uma opção viável para quem busca disciplina financeira, pois exigem um compromisso mensal de pagamento. Diferente dos financiamentos tradicionais, essa alternativa conta com taxa de administração reduzida, tornando-se atrativa para consumidores que não têm urgência na aquisição do bem.