Ipanema vence final e conquista bicampeonato do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2025

O Estádio Municipal Benedito Soares da Motta – “Madrugadão” – foi palco de uma grande festa do futebol no domingo (24), com as finais do Campeonato Municipal de Futebol Amador – Edição 2025.
A competição, promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), reuniu centenas de torcedores em um dos maiores eventos esportivos da cidade, promovendo lazer, integração familiar e valorização do esporte amador.
DISPUTA DE 3º LUGAR
Na preliminar, o Oratório São Domingos Sávio garantiu a medalha de bronze ao vencer o Bela Vista Esporte Clube por 2 a 0, com gols marcados pelos camisas 05 e 17.
A GRANDE FINAL
A finalíssima colocou frente a frente o Ipanema e a Associação Esportiva Cavaquinho. O primeiro tempo terminou sem gols, em um duelo equilibrado e com forte marcação. Mas, logo nos minutos iniciais da segunda etapa, o jogo ganhou novos contornos.
O camisa 10 Denilton abriu o placar para o Ipanema, e em seguida o atacante Ítalo “Bebê”, camisa 11, balançou as redes duas vezes, consolidando a vitória por 3 a 0 e garantindo o bicampeonato consecutivo para a equipe.
Autor de dois gols, Ítalo comemorou emocionado: “Ontem conversei com o treinador e falei que ele podia anotar na minha conta que eu iria decidir a partida. Deu tudo certo, agora é comemorar com a galera.”
HOMENAGENS
A conquista do Ipanema foi dedicada ao zagueiro Gabriel Henrique Moreira, que ajudou na conquista do título de 2024, mas faleceu pouco tempo depois, vítima de um infarto durante uma partida. Além disso, os jogadores do Bela Vista EC também prestaram homenagem ao atleta Romário, levando uma faixa com a frase “Eterno Romário”.
Premiações individuais: Artilheiro da competição: Kaio (Cavaquinho) e Goleiro menos vazado: Éder (Ipanema)
NÚMEROS DA COMPETIÇÃO
O Campeonato Municipal de Futebol Amador 2025 começou em 8 de junho, com a participação de 10 equipes:
Escola de Futebol Ipanema; Oratório São Domingos Sávio; Associação Esportiva União São João; Novo Horizonte Futebol Clube; Associação Esportiva Cavaquinho Futebol Clube; Comercial Esporte Clube/Amigos Futebol Clube; Esporte Clube Flamengo; Bela Vista Esporte Clube; Três Lagoense Esporte Clube e Red Bul Futebol Clube/Meninos da Vila.
Mais de R$ 12 mil foram distribuídos em premiações: Campeão: R$ 5.175,00, Vice-campeão: R$ 3.881,00, 3º lugar: R$ 2.587,00 e 4º lugar: R$ 1.293,00
FESTA DA TORCIDA
O secretário da Sejuvel, Walter Dias (Hulk), destacou a importância da competição: “Muito bom ver a casa cheia para prestigiar a final, com crianças e famílias reunidas celebrando o esporte. O Campeonato Amador conseguiu reunir a mesma quantidade de público que vemos em jogos da Série A, e isso mostra a força do nosso futebol”.
Classificação final – Campeonato Municipal de Futebol Amador 2025
1º lugar – Ipanema (bicampeão)
2º lugar – AE Cavaquinho
3º lugar – Oratório SD Sávio
4º lugar – Bela Vista EC
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas