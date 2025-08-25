Ipanema vence final e conquista bicampeonato do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2025

O Estádio Municipal Benedito Soares da Motta – “Madrugadão” – foi palco de uma grande festa do futebol no domingo (24), com as finais do Campeonato Municipal de Futebol Amador – Edição 2025.

A competição, promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), reuniu centenas de torcedores em um dos maiores eventos esportivos da cidade, promovendo lazer, integração familiar e valorização do esporte amador.

DISPUTA DE 3º LUGAR

Na preliminar, o Oratório São Domingos Sávio garantiu a medalha de bronze ao vencer o Bela Vista Esporte Clube por 2 a 0, com gols marcados pelos camisas 05 e 17.

A GRANDE FINAL

A finalíssima colocou frente a frente o Ipanema e a Associação Esportiva Cavaquinho. O primeiro tempo terminou sem gols, em um duelo equilibrado e com forte marcação. Mas, logo nos minutos iniciais da segunda etapa, o jogo ganhou novos contornos.

O camisa 10 Denilton abriu o placar para o Ipanema, e em seguida o atacante Ítalo “Bebê”, camisa 11, balançou as redes duas vezes, consolidando a vitória por 3 a 0 e garantindo o bicampeonato consecutivo para a equipe.

Autor de dois gols, Ítalo comemorou emocionado: “Ontem conversei com o treinador e falei que ele podia anotar na minha conta que eu iria decidir a partida. Deu tudo certo, agora é comemorar com a galera.”

HOMENAGENS

A conquista do Ipanema foi dedicada ao zagueiro Gabriel Henrique Moreira, que ajudou na conquista do título de 2024, mas faleceu pouco tempo depois, vítima de um infarto durante uma partida. Além disso, os jogadores do Bela Vista EC também prestaram homenagem ao atleta Romário, levando uma faixa com a frase “Eterno Romário”.