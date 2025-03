Contribuintes têm até 11 de março para pagamento à vista do IPTU com 20%

A Prefeitura de Três Lagoas disponibilizou o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 para consulta e pagamento. Contribuintes que optarem pelo pagamento integral até 11 de março terão 20% de desconto no valor total.

Os boletos podem ser emitidos online pelo site oficial da prefeitura, na aba “Tributos > IPTU > Imobiliário”, informando CPF ou CNPJ e BIC. Também há a opção de retirada presencial no Setor de Tributação, localizado no Paço Municipal, na avenida Antonio Trajano com a avenida Rosário Congro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.