Isenção da taxa do Enem: prazo termina sexta-feira

Abastecimento

Bairros em Três Lagoas deverão ficar sem água nesta terça-feira; saiba quais

Pelo menos, sete bairros de Três Lagoas deverão ficar sem água, nesta terça-feira (22). A Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) informou a interrupção no fornecimento devido o conserto de rede emergencial. De acordo com o comunicado, a falta de água afeta os bairros: Samambaia, Flamboiant, Jardim Capilé, Santa Terezinha, Vila […]