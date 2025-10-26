Jaime Verruck confirma saída do governo e mira disputa ao Senado em 2026

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck, confirmou que deixará o cargo no dia 30 de março de 2026, prazo limite para secretários que pretendem disputar as eleições. Verruck revelou que está tentando viabilizar sua candidatura à segunda vaga ao Senado pelo grupo político que integra, mas não descarta disputar uma cadeira para Câmara Federal.
MUDANÇA
O governador Eduardo Riedel (PP) confirmou nesta semana a saída de Eduardo Rocha (MDB) do comando da Casa Civil. O cargo será assumido por Walter Carneiro Júnior, atual secretário-adjunto da pasta e ex-presidente da Sanesul. A troca será oficializada na segunda-feira, com publicação no Diário Oficial. A decisão de Rocha é pessoal, ele deve se dedicar à sua pré-candidatura a deputado estadual em 2026.