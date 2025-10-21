Jaime Verruck tenta viabilizar candidatura ao Senado, mas pode disputar vaga de deputado federal em 2026

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck (PSD), confirmou que deixará o cargo no dia 30 de março de 2026, prazo limite para secretários que pretendem disputar as eleições.

Verruck revelou que está tentando viabilizar sua candidatura à segunda vaga ao Senado pelo grupo político que integra, mas não descarta disputar uma cadeira na Câmara Federal.