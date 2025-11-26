Jardel Matos deixa Secretaria de Administração e Vanessa Sena assumirá a pasta

O secretário de Administração, Jardel Matos, deixará o cargo e será substituído por Vanessa Sena, com formação em Recursos Humanos. A exoneração de Jardel e nomeação de Vanessa, deve ser publicadas no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (28).
Jardel, que assumiu a Secretaria de Administração no início deste ano, passará a integrar a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde ficará responsável pelo setor de Inovação.
A transição, segundo apurado pela reportagem, ocorre a pedido do secretário, que irá atuar na área tecnológica, campo no qual possui experiência.
Vanessa Sena assumirá a Secretaria de Administração já nos próximos dias. Ela deve dar continuidade às ações iniciadas neste ano.
A reportagem apurou que a mudança ocorre de forma tranquila e alinhada entre as secretarias, sem prejuízo às atividades em andamento. Jardel disse à reportagem que vai para uma área que tem bastante afinidade, que é a inovação.