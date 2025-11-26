Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Mudança

Jardel Matos deixa Secretaria de Administração e Vanessa Sena assumirá a pasta

Jardel seguirá para a área de tecnologia na Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Ana Cristina Santos

Jardel assumiu a Secretaria de Administração no início deste ano - Foto: Arquivo/RCN 67.
Jardel assumiu a Secretaria de Administração no início deste ano - Foto: Arquivo/RCN 67.

O secretário de Administração, Jardel Matos, deixará o cargo e será substituído por Vanessa Sena, com formação em Recursos Humanos. A exoneração de Jardel e nomeação de Vanessa, deve ser publicadas no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (28).

Jardel, que assumiu a Secretaria de Administração no início deste ano, passará a integrar a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde ficará responsável pelo setor de Inovação.

A transição, segundo apurado pela reportagem, ocorre a pedido do secretário, que irá  atuar na área tecnológica, campo no qual possui experiência.

Notícias Relacionadas

Vanessa Sena assumirá a Secretaria de Administração já nos próximos dias. Ela deve dar continuidade às ações iniciadas neste ano.

A reportagem apurou que a mudança ocorre de forma tranquila e alinhada entre as secretarias, sem prejuízo às atividades em andamento. Jardel disse à reportagem que vai para uma área que tem bastante afinidade, que é a inovação.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos