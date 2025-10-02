JETs Três-Lagoenses definem campeões do basquete Sub-11 masculino e feminino

O Poliesportivo “Eduardo Milanez” foi palco de emocionantes disputas na noite de terça-feira (30), com as aguardadas finais do basquete Sub-11 dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs 2025). A Sejuvel organizou as partidas que consagraram os campeões municipais da categoria.
As torcidas agitaram as arquibancadas e torceram muito para os jovens talentos, que protagonizaram viradas de placar e demonstraram muito empenho durante os jogos.
Basquete masculino Sub-11 o título ficou com o Colégio Salesiano Dom Bosco, que superou o Colégio Anglo na disputa final. A AABB Comunidade garantiu o bronze, ficando em terceiro lugar, enquanto a Escola Gal. Nelson Custódio fechou em quarto.
Já o basquete feminino Sub-11, foi a Escola Gal. Nelson Custódio que levou a melhor e conquistou o topo do pódio, deixando a AABB Comunidade com a medalha de prata.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Basquete Masculino Sub-11
Campão – Colégio Salesiano Dom Bosco
Vice- Campeão – Colégio Anglo
3º – AABB Comunidade
4º – Escola General Nelson Custódio
Basquete Feminino Sub-11
Campão – Escola General Nelson Custódio
Vice- Campeão – AABB Comunidade
Os JETs 2025 é um celeiro de futuros craques, incentivando a integração e o espírito esportivo entre as escolas de Três Lagoas.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas