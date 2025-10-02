JETs Três-Lagoenses definem campeões do basquete Sub-11 masculino e feminino

O Poliesportivo “Eduardo Milanez” foi palco de emocionantes disputas na noite de terça-feira (30), com as aguardadas finais do basquete Sub-11 dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs 2025). A Sejuvel organizou as partidas que consagraram os campeões municipais da categoria.

As torcidas agitaram as arquibancadas e torceram muito para os jovens talentos, que protagonizaram viradas de placar e demonstraram muito empenho durante os jogos.

Basquete masculino Sub-11 o título ficou com o Colégio Salesiano Dom Bosco, que superou o Colégio Anglo na disputa final. A AABB Comunidade garantiu o bronze, ficando em terceiro lugar, enquanto a Escola Gal. Nelson Custódio fechou em quarto.

Já o basquete feminino Sub-11, foi a Escola Gal. Nelson Custódio que levou a melhor e conquistou o topo do pódio, deixando a AABB Comunidade com a medalha de prata.