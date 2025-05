J&F e Paper Excellence anunciam acordo e encerram disputa pelo controle da Eldorado Brasil

A J&F e a Paper Excellence anunciam nesta quinta-feira (15) a aquisição, pela J&F, da participação de 49,41% detida, de forma indireta, pela Paper na Eldorado Brasil Celulose, pelo valor de US$ 2,640 bilhões (R$ 15 bilhões) à vista. A transação atende plenamente aos interesses de ambas as partes e põe fim, de forma plena e definitiva, a todos os processos judiciais e arbitrais em curso.

A J&F demonstra, com esse investimento, a sua confiança no Brasil e na Eldorado. A Paper Excellence seguirá explorando oportunidades no setor de celulose e papel.

O anúncio marca o desfecho de uma das mais longas e complexas disputas corporativas do setor de celulose no Brasil. Com o acordo, a J&F Investimentos, holding dos irmãos Batista, passa a deter 100% da Eldorado Brasil Celulose, encerrando uma batalha judicial e arbitral que já durava mais de oito anos.

O impasse começou em 2017, quando a Paper Excellence adquiriu 49,41% da Eldorado com a intenção de assumir o controle total da empresa. A transação previa a compra integral das ações, mas foi contestada pela J&F, que alegou o não cumprimento de cláusulas contratuais, especialmente relacionadas à liberação de garantias. Desde então, a operação foi parar na Justiça brasileira e em tribunais internacionais de arbitragem.