J&F propõe acordo para recomprar ações da Paper e encerrar disputa

Legislativo

Câmara de Três Lagoas sobe em ranking de transparência pelo 3º ano consecutivo

A Câmara Municipal de Três Lagoas (CMTLS) foi certificada com a medalha de prata pelo Radar Nacional de Transparência Pública, após avaliação do seu site e Portal da Transparência. Este é o terceiro ano consecutivo que o legislativo municipal é avaliado positivamente, consolidando sua posição de destaque no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), em […]