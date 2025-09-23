Jogos abertos três-lagoense iniciam processo de inscrições

As agremiações e associações esportivas já podem se inscrever para a 6ª edição da Copa Sejuvel, conhecida como Jogos Abertos Três-lagoenses. A competição contará com modalidades de quadra — futsal, handebol, voleibol e basquetebol — nos naipes masculino e feminino.

Segundo o coordenador de esportes da Sejuvel, Sávio Bernardes, o torneio terá novidades este ano.

“Nós temos a novidade do basquete 3×3 e também do voleibol de praia. A ideia é incentivar modalidades que estão em crescimento e muito praticadas nesta época do ano”, explicou.

A competição é destinada a atletas a partir de 17 anos e aberta a equipes de Três Lagoas e de outros municípios. Empresas e entidades também podem participar, desde que estejam representadas oficialmente.