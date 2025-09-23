Jogos abertos três-lagoense iniciam processo de inscrições

As agremiações e associações esportivas já podem se inscrever para a 6ª edição da Copa Sejuvel, conhecida como Jogos Abertos Três-lagoenses. A competição contará com modalidades de quadra — futsal, handebol, voleibol e basquetebol — nos naipes masculino e feminino.
Segundo o coordenador de esportes da Sejuvel, Sávio Bernardes, o torneio terá novidades este ano.
“Nós temos a novidade do basquete 3×3 e também do voleibol de praia. A ideia é incentivar modalidades que estão em crescimento e muito praticadas nesta época do ano”, explicou.
A competição é destinada a atletas a partir de 17 anos e aberta a equipes de Três Lagoas e de outros municípios. Empresas e entidades também podem participar, desde que estejam representadas oficialmente.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 7 de outubro, às 15h, diretamente na Sejuvel. Já no dia 10, será realizada a entrega da relação nominal dos atletas e, à noite, acontece o congresso técnico.
Os campeões receberão troféus, medalhas e premiação em dinheiro, reforçando o caráter competitivo do evento.
Para Bernardes, a expectativa é de bom público.
“O futsal e o voleibol costumam atrair mais torcedores, mas todas as modalidades têm seus adeptos. O nível técnico é elevado, com participação de atletas locais e até de fora da cidade”, destacou.