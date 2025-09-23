Veículos de Comunicação
Esportes

Jogos abertos três-lagoense iniciam processo de inscrições

A competição contará com modalidades de quadra nos naipes masculino e feminino

Pedro Tergolino

Os campeões receberão troféus, medalhas e premiação em dinheiro, reforçando o caráter competitivo do evento. Foto: Arquivo.
As agremiações e associações esportivas já podem se inscrever para a 6ª edição da Copa Sejuvel, conhecida como Jogos Abertos Três-lagoenses. A competição contará com modalidades de quadra — futsal, handebol, voleibol e basquetebol — nos naipes masculino e feminino.

Segundo o coordenador de esportes da Sejuvel, Sávio Bernardes, o torneio terá novidades este ano.

“Nós temos a novidade do basquete 3×3 e também do voleibol de praia. A ideia é incentivar modalidades que estão em crescimento e muito praticadas nesta época do ano”, explicou.

A competição é destinada a atletas a partir de 17 anos e aberta a equipes de Três Lagoas e de outros municípios. Empresas e entidades também podem participar, desde que estejam representadas oficialmente.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 7 de outubro, às 15h, diretamente na Sejuvel. Já no dia 10, será realizada a entrega da relação nominal dos atletas e, à noite, acontece o congresso técnico.

Os campeões receberão troféus, medalhas e premiação em dinheiro, reforçando o caráter competitivo do evento.

Para Bernardes, a expectativa é de bom público.

“O futsal e o voleibol costumam atrair mais torcedores, mas todas as modalidades têm seus adeptos. O nível técnico é elevado, com participação de atletas locais e até de fora da cidade”, destacou.

