JATs

Jogos Abertos Três-lagoenses - VI Copa Sejuvel 2025 começa na segunda-feira

Os atletas participantes têm que ter 17 anos ou mais, mas também há a possibilidade de incluir até dois jogadores de 16 anos

Redação RCN67

Os JATs 2025 contarão com uma diversidade de modalidades, incluindo Basquetebol (masculino e feminino), Basquete 3×3, Handebol, Voleibol e Vôlei de Praia, ampliando as oportunidades para todos os atletas da região. Foto: Divulgação.

Atletas e equipes se prepararem para as competições. Vem aí abertura dos Jogos Abertos Três-lagoenses (JATs) VI Copa Sejuvel, que terão início na próxima segunda-feira, 20 de outubro. A competição, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), promete agitar a cidade com muito esporte e competição.

Os primeiros jogos serão de Futsal Masculino, realizados no Ginásio Municipal de Esportes Professora “Cacilda Acre Rocha” e no Complexo Poliesportivo Prof. Eduardo Antônio Milanez. Os atletas participantes têm que ter 17 anos ou mais (nascidos até 2008), mas também há a possibilidade de incluir até dois jogadores de 16 anos (nascidos em 2009).

OUTRAS MODALIDADES

Os JATs 2025 contarão com uma diversidade de modalidades, incluindo Basquetebol (masculino e feminino), Basquete 3×3, Handebol, Voleibol e Vôlei de Praia, ampliando as oportunidades para todos os atletas da região.

E se você está pensando em participar do Vôlei de Praia ou do Basquete 3×3, ainda dá tempo. As inscrições estão abertas até o dia 24 de outubro. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (67) 98139-2843.

Lembrando que a participação de menores de 18 anos requer autorização escrita dos pais ou responsáveis, e todos os atletas devem apresentar um documento de identidade original na mesa de controle antes de cada jogo.

A Sejuvel está localizada no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Não fique de fora dessa grande festa do esporte.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

