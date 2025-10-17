Jogos Abertos Três-lagoenses - VI Copa Sejuvel 2025 começa na segunda-feira

Atletas e equipes se prepararem para as competições. Vem aí abertura dos Jogos Abertos Três-lagoenses (JATs) VI Copa Sejuvel, que terão início na próxima segunda-feira, 20 de outubro. A competição, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), promete agitar a cidade com muito esporte e competição.

Os primeiros jogos serão de Futsal Masculino, realizados no Ginásio Municipal de Esportes Professora “Cacilda Acre Rocha” e no Complexo Poliesportivo Prof. Eduardo Antônio Milanez. Os atletas participantes têm que ter 17 anos ou mais (nascidos até 2008), mas também há a possibilidade de incluir até dois jogadores de 16 anos (nascidos em 2009).

OUTRAS MODALIDADES

Os JATs 2025 contarão com uma diversidade de modalidades, incluindo Basquetebol (masculino e feminino), Basquete 3×3, Handebol, Voleibol e Vôlei de Praia, ampliando as oportunidades para todos os atletas da região.