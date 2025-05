Jogos da Juventude abrem a última semana de competições em Três Lagoas

Os Jogos Estudantis da Juventude de Mato Grosso do Sul abrem a última semana de competições em Três Lagoas. A partir de segunda-feira (26), é esperado o maior número de atletas: um total de 1.300 jovens.

Nesta semana, as modalidades em disputa são basquetebol, handebol e vôlei de praia. Por conta da agenda do governador Eduardo Riedel, a abertura oficial dos Jogos Estudantis da Juventude de MS vai acontecer com duas semanas de atraso. A cerimônia está prevista para segunda-feira (26), com a presença confirmada do secretário Marcelo Miranda, da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, que vem a Três Lagoas para celebrar os jogos.

A abertura simbólica será no balneário Miguel Jorge Tabox, às 16h, onde as delegações acompanharão o acendimento da pira olímpica e o juramento dos atletas. A parte cultural será realizada no espaço Arena Mix.