Jogos da Melhor Idade iniciam em Três Lagoas com participação de mais de 800 atletas

Três Lagoas sediou, na tarde de segunda-feira (24), a cerimônia de abertura dos Jogos da Melhor Idade, recebendo mais de 870 atletas de 30 municípios de Mato Grosso do Sul.

O evento foi realizado no Arena Mix, que também funcionará como ponto de convivência das delegações durante toda a competição. A solenidade contou com apresentação do Hino Nacional, juramento dos atletas e presença de autoridades estaduais e municipais.

A diretora da Fundesporte, Karina Pereira Quaini, destacou que o principal propósito dos Jogos da Melhor Idade vai além das medalhas.

“O maior objetivo é proporcionar qualidade de vida. Hoje temos muitos idosos com depressão. Quando oferecemos atividades, eles treinam todos os dias, convivem, se movimentam. Aqui é o momento final da competição, mas a preparação deles acontece o ano todo”.

As disputas serão realizadas em duas modalidades:

Bocha

Vôlei adaptado

Entre os participantes está Libindo Assis Godoi, de 89 anos, cirurgião-dentista de Aquidauana que compete no vôlei adaptado. Ele relata que conheceu o esporte por acaso, após a recomendação de um paciente.