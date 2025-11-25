Jogos da Melhor Idade iniciam em Três Lagoas com participação de mais de 800 atletas

Três Lagoas sediou, na tarde de segunda-feira (24), a cerimônia de abertura dos Jogos da Melhor Idade, recebendo mais de 870 atletas de 30 municípios de Mato Grosso do Sul.
O evento foi realizado no Arena Mix, que também funcionará como ponto de convivência das delegações durante toda a competição. A solenidade contou com apresentação do Hino Nacional, juramento dos atletas e presença de autoridades estaduais e municipais.
A diretora da Fundesporte, Karina Pereira Quaini, destacou que o principal propósito dos Jogos da Melhor Idade vai além das medalhas.
“O maior objetivo é proporcionar qualidade de vida. Hoje temos muitos idosos com depressão. Quando oferecemos atividades, eles treinam todos os dias, convivem, se movimentam. Aqui é o momento final da competição, mas a preparação deles acontece o ano todo”.
As disputas serão realizadas em duas modalidades:
- Bocha
- Vôlei adaptado
Entre os participantes está Libindo Assis Godoi, de 89 anos, cirurgião-dentista de Aquidauana que compete no vôlei adaptado. Ele relata que conheceu o esporte por acaso, após a recomendação de um paciente.
“Eu não conhecia essa modalidade. Fui até Anastácio, me apresentaram o vôlei adaptado e me apaixonei. Estou aqui até hoje”.
Outro exemplo de superação é o de Delvanir Maximo da Silva, de 67 anos, que participa pela primeira vez de uma competição fora de sua cidade, Dourados. Mesmo diante da preocupação dos filhos, ela fez questão de viver a experiência.
“Eles ficaram preocupados, acharam que eu não podia vir. Mas eu ainda estou bem, posso participar. É maravilhoso, uma expectativa muito grande estar aqui”.
Os Jogos da Melhor Idade mostram que o tempo pode marcar o corpo, mas não limita a força de vontade dos participantes. Para muitos, é a chance de quebrar rotinas, superar desafios e representar seus municípios com orgulho.
“É gratificante. Enquanto eu puder, estarei aqui”, resumiu.
As competições seguem nos ginásios municipais durante toda a semana, reunindo histórias, conquistas e muita energia.