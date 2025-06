Jogos Escolares de MS movimentam R$ 7 milhões no comércio de Três Lagoas

Para o secretário da Sejuvel, Walter Dias, o “Hulk”, os jogos deixaram marcas duradouras em Três Lagoas. “Recebemos elogios de todos os cantos do Estado. Nossa cidade foi reconhecida como bem cuidada, limpa e acolhedora. O evento impulsionou a prática esportiva, movimentou a economia local e oportunizou à população o acesso ao esporte de alto nível, com disputas emocionantes nas mais diversas modalidades”, destacou o secretário.

Durante os 17 dias de competição, Três Lagoas se transformou na capital do desporto escolar sul-mato-grossense, recebendo mais de 3.500 atletas de 63 municípios do estado. A movimentação financeira gerada pelo evento vem de encontro com os recursos do Governo do Estado destinados à hospedagem, alimentação, arbitragem, transporte, estrutura organizacional e gastos dos participantes no comércio local.

A edição 2025 dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, movimentou mais de 4 mil pessoas entre atletas, técnicos, árbitros, organizadores e resultado significativo na economia local: R$ 7 milhões. O evento ocorreu entre os dias 16 de maio e 1º de junho, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

A competição foi realizada em três blocos, divididos por modalidades. O primeiro bloco reuniu badminton, judô, ciclismo, xadrez, tênis de mesa e ginástica rítmica; o segundo, voleibol e futsal; e o terceiro, handebol, basquetebol e vôlei de praia. Destaque para a participação das equipes de Três Lagoas, com pódios no badminton (dupla mista), judô feminino, além de conquistas expressivas nas modalidades coletivas – como o título no vôlei feminino da 1ª divisão e o campeonato no vôlei de praia feminino com a dupla Ventania e Kézia, que representarão Mato Grosso do Sul na etapa nacional dos Jogos Escolares, em Brasília, promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

Outro marco do evento foi a abertura oficial do bloco 3, realizada às margens do Rio Sucuriú, no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, proporcionando um espetáculo natural inesquecível aos participantes, com um pôr do sol que emocionou atletas, dirigentes e autoridades presentes.

*Informações da assessoria de Três Lagoas.