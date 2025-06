Jogos Escolares encerram com saldo positivo para Três Lagoas

“Três Lagoas vivenciou um jogo extremamente importante do nosso estado. Nós somos a capital dos jogos escolares de Mato Grosso do Sul esses últimos 17 dias. Um jogo diferente, como eu falei, o formato dele mudou o ano passado, é um formato nacional. Então, era uma grande dúvida se o interior pudesse realizar um jogo desse, uma capacidade dessa. Então, a nossa gerente geral do jogo, Carina Coaine, exemplificou bem. Três Lagoas é uma mini capital. Por ser uma mini capital, com certeza nós conseguimos, porque a gente tem estrutura e logística para que isso acontecesse”, afirmou Hulk.

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, sediados em Três Lagoas, chegaram ao fim no último domingo (1), após três semanas de intensa movimentação esportiva na cidade. O evento, que pela primeira vez teve seu formato nacional adaptado para o interior, foi considerado um sucesso logístico e de participação, conforme avaliou o Secretário de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Walter Dias, conhecido como Hulk.

“Três Lagoas em si, a gente tem que tirar o chapéu. A performance dos nossos atletas, a gente teve resultados surpreendentes. Tivemos saldo positivo em algumas modalidades. O vôlei de praia feminino, então, campeão invicto. As meninas são um show à parte. A gente parabeniza a nossa professora Ana Rita, porque as gurias estão correndo o circuito nacional. A atleta Mavi, que é uma canhota, está no radar da CBV [Confederação Brasileira de Vôlei], de vôlei de praia. Ou seja, a gente está com uma dupla maravilhosa, que com certeza, estão indo agora quarta-feira para o campeonato estadual da modalidade, que com certeza trará mais medalhas para cá e classificação para a etapa nacional do vôlei de praia”, celebrou o secretário.

No basquete, a equipe feminina de Três Lagoas ficou em 4º lugar, enquanto o masculino alcançou a 6ª posição. No futsal masculino, o desempenho foi considerado o melhor da história da cidade, com a equipe conquistando o vice-campeonato após uma derrota por 1 a 0 para Campo Grande.

O futuro do esporte em Três Lagoas

Hulk finalizou ressaltando o potencial do esporte em Três Lagoas e agradecendo o trabalho dos técnicos. Ele enfatizou a importância de continuar investindo na base, as crianças que representam o futuro do esporte da cidade.