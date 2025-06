Jornal do Povo completa 76 anos como símbolo de memória e compromisso

O legado de Stênio está continuado pelo seu filho, Rosário Congro Neto, que, desde jovem, participa das edições do jornal e segue à frente da publicação com a mesma paixão. “O Jornal do Povo é uma chama que não se apaga”, define Rosário. “Foi um centro de formação. Muitos jovens aprenderam o ofício de tipógrafo e saíram para montar suas próprias gráficas. O jornal sempre teve esse papel educativo e comunitário.”

Desde então, o Jornal do Povo se consolidou como um dos mais fiéis registros da vida política, econômica e social da cidade. Acompanhou marcos históricos, como a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, os ciclos de crescimento econômico, a chegada das grandes indústrias, crises, tragédias e vitórias da população. Em 1962, o jornal passou a ser dirigido por Stênio Congro, que transformou a publicação em uma trincheira de defesa dos interesses da cidade e da região do Bolsão — hoje chamada Costa Leste.

Fundado em 1949, em meio aos ventos da redemocratização que sopravam no Brasil do pós-guerra, o Jornal do Povo surgiu como um modesto impresso de edições mensais, composto letra por letra. A iniciativa partiu de um grupo de simpatizantes do antigo Partido Social Democrático, inspirado pela liderança do senador Filinto Müller, que, na época, inspirou a fundação de três jornais: um em Cuiabá, outro em Campo Grande e o terceiro em Três Lagoas — este último, o único que resistiu ao tempo.

Neste 15 de junho, quando Três Lagoas celebra 110 anos de emancipação político-administrativa, o Jornal do Povo também comemora seu aniversário. O periódico mais antigo em circulação no Mato Grosso do Sul completa 76 anos de circulação, mantendo viva a missão de informar com responsabilidade e compromisso com a verdade.

Atualmente, o Jornal do Povo circula semanalmente, em versão impressa e digital, integrando o portal RCN67 e se conectando com as rádios do Grupo RCN: Cultura FM 106.5 em Três Lagoas, Cultura FM Paranaíba 106.3 e Aparecida 105.5, e Massa FM em Campo Grande 93.7, Massa FM em Dourados 90.3 e Massa FM em Três Lagoas 93.3. A sinergia entre os meios de comunicação juntamente com a TVC Canal 13., fortalece o jornalismo, que continua presente, relevante e respeitado.

Mesmo diante da revolução tecnológica e da proliferação das redes sociais, há quem não abra mão da leitura tradicional. É o caso do servidor público aposentado e ex- vereador Abel de Lima Vieira, leitor fiel do JP: “Todo sábado eu pego meu exemplar. É um jornal de muita credibilidade, com notícias verdadeiras. Acompanho desde a época do doutor Stênio Congro. Posso até ler no celular, mas o impresso tem outro valor.”

O acervo completo do Jornal do Povo, com edições desde 1949, está sendo digitalizado e pode ser acessado pelo portal RCN 67. Trata-se de um verdadeiro baú de memórias, com páginas que testemunharam a transformação de uma pequena cidade do interior em uma potência industrial e regional.

Mais que um veículo de comunicação, o Jornal do Povo é uma instituição. É história impressa, que preservou e tornou-se um símbolo de resistência da imprensa local. Com 76 anos de dedicação ininterrupta, segue firme em sua missão de informar, cobrar, formar opinião e manter viva a identidade de Três Lagoas. Porque, em cada edição, há mais que notícias: há raízes, vozes e a certeza de que o passado precisa ser lembrado para que o futuro seja construído com consciência.