Jovem atleta de Três Lagoas busca ajuda para competir em Abu Dhabi

Apesar do bom desempenho, a atleta ainda não conta com patrocínio fixo e precisa arrecadar cerca de R$ 35 mil para cobrir passagens, hospedagem, alimentação, taxas de inscrição e outros custos da viagem. Para isso, Isabel Mata criou uma vaquinha online.

Natural de Três Lagoas, Isabela Mata treina desde muito cedo e já conquistou títulos importantes em competições nacionais e estaduais. Recentemente, ela garantiu vaga no Mundial pela pontuação no ranking da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (CBJJ).

A jovem atleta Isabela Mata, de 11 anos, está prestes a realizar um sonho: competir no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu, que acontecerá em novembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, a lutadora enfrenta um grande obstáculo fora dos tatames: a falta de recursos financeiros para custear a viagem.

— Representar o Brasil em um campeonato tão importante é um sonho antigo. Mas, sem ajuda, fica muito difícil chegar lá — afirmou a mãe da atleta Janainne Mata, que acompanha os treinos da filha diariamente.

A atleta faz um apelo a empresas, pessoas físicas e amantes do esporte para que colaborem com sua campanha. “Cada ajuda faz diferença. Estou me dedicando ao máximo e quero muito trazer essa medalha e realizar meu sonho de competir num mudial”, afirmou Isabela.

Quem quiser ajudar pode acessar o link da vaquinha virtual [, https://vakinha.bio/5519667] ou entrar em contato pelo Instagram oficial da atleta: @isabela.matabjj