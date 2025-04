Jovem autista vence desafios e busca ajudar a comunidade

Um assunto importante e que é tema durante todo o mês na campanha “Abril Azul” é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Em Três Lagoas, o estudante Alexandre Vinícius, de 20 anos, demonstra que tem superado a cada dia novos desafios e que quer ajudar a sociedade local. O jovem percebeu que podia se encaixar no espectro autista pela televisão, ao se deparar com um personagem com características parecidas com as dele. Quando tinha 14 anos, o diagnóstico de autismo nível 1 foi confirmado.

O estudante contou à reportagem que enfrentou muitas dificuldades quando estava no ensino médio em uma escola técnica. Uma das paixões, segundo ele, é estudar, mas também teve desafios maiores ao lidar com a pandemia. “No início de 2020, a maior parte do meu ensino médio foi em casa. Enquanto eu estive em casa, assisti a série The Good Doctor e descobri que sou autista. Ao voltar as aulas presenciais, não consegui interagir muito”.