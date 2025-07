Jovem busca ajuda para recuperar movimentos após grave acidente de trânsito em Três Lagoas

Um jovem, de 23 anos, morador de Três Lagoas, teve a própria vida drasticamente alterada após um grave acidente de motocicleta, em 27 de maio de 2023. Desde então, Ítalo Silva de Oliveira está acamado e a família busca ajuda para custear um tratamento especializado em São Paulo, que poderá ajudá-lo a recuperar os movimentos.

Antes do acidente, Ítalo era cheio de saúde, ativo e dedicado aos pais, Iltemar Francisco de Oliveira e Rosiane Joana da Silva. No dia da tragédia, a vítima sofreu uma lesão cerebral gravíssima após o acidente, provocado por um motorista que fugiu do local sem prestar socorro.

“A gente vive um dia de cada vez. Estamos com o Ítalo. Depois que ele se machucou, a gente mudou a vida totalmente. E só pedimos a Deus que dê força para gente, para ele, saúde e vamos”, desabafou a mãe, emocionada ao relembrar a transformação na vida da família.

O pai contou à equipe de reportagem que recorda a ligação diária feita pelo filho, que o abençoava e dizia que logo estaria em casa. E, agora, sente a dor de não ter mais o abraço de Ítalo, que praticamente está em estado vegetativo.