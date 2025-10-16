Jovem de 21 anos é agredida pelo namorado no bairro Jardim das Acácias

Uma jovem, de 21 anos, foi vítima de violência doméstica no início da noite de quarta-feira (15), no bairro Jardim das Acácias, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Rádio Patrulha do 2° Batalhão de Polícia Militar, foi acionada para atender a ocorrência no hospital Auxiliadora.

No hospital, a vítima relatou para os policiais que havia sido enforcada, e teria sofrido outras agressões provocadas pelo namorado, um homem de 27 anos. Em decorrência da violência, a jovem apresentava escoriações na região do pescoço e tórax.