Jovem de 21 anos é agredida pelo namorado no bairro Jardim das Acácias

Uma jovem, de 21 anos, foi vítima de violência doméstica no início da noite de quarta-feira (15), no bairro Jardim das Acácias, em Três Lagoas.
De acordo com o registro policial, uma equipe da Rádio Patrulha do 2° Batalhão de Polícia Militar, foi acionada para atender a ocorrência no hospital Auxiliadora.
No hospital, a vítima relatou para os policiais que havia sido enforcada, e teria sofrido outras agressões provocadas pelo namorado, um homem de 27 anos. Em decorrência da violência, a jovem apresentava escoriações na região do pescoço e tórax.
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a jovem não menciona a motivação, ou que teria provocado as agressões sofridas, depois da violência, o autor teria fugido do local.
Assim que a vítima recebeu alta médica, ela foi conduzida para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), para registro da ocorrência.