Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

CENTRO

Jovem fica ferida ao saltar de bicicleta elétrica em movimento no Centro de Três Lagoas

Ainda não se sabe o que teria levado a moça a pular da bicicleta

Alfredo Neto

Vítima teve corte no supercilio mão e foi levada para à UPA. Foto: Alfredo Neto/RCN67.
Vítima teve corte no supercilio mão e foi levada para à UPA. Foto: Alfredo Neto/RCN67.

Uma jovem de 18 anos, sofreu diversas lesões após pular de uma bicicleta elétrica ainda em movimento, na manhã desta quinta-feira (28), na avenida Antônio Trajano, região central de Três Lagoas. O caso ocorreu por volta das 8h e foi presenciado por uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas na área.

De acordo com os policiais, o veículo era conduzido por uma jovem, enquanto a vítima estava na garupa. Ambas seguiam pela via em velocidade considerada significativa, quando, por motivos ainda não esclarecidos, a passageira se lançou da bicicleta em movimento, vindo a cair bruscamente sobre o asfalto.

Com o impacto, a moça sofreu escoriações na face, na mão e no pé esquerdo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi imediatamente acionado e prestou os primeiros socorros no local, conduzindo a vítima posteriormente para atendimento médico especializado.

Notícias Relacionadas

As circunstâncias que levaram à atitude da jovem ainda não foram esclarecidas. A Polícia Militar acompanhou o atendimento e orientou as envolvidas.

Apesar do susto, não houve envolvimento de outros veículos ou feridos, e o caso não foi registrado em nenhuma delegacia.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos