Jovem fica ferida ao saltar de bicicleta elétrica em movimento no Centro de Três Lagoas

Uma jovem de 18 anos, sofreu diversas lesões após pular de uma bicicleta elétrica ainda em movimento, na manhã desta quinta-feira (28), na avenida Antônio Trajano, região central de Três Lagoas. O caso ocorreu por volta das 8h e foi presenciado por uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas na área.

De acordo com os policiais, o veículo era conduzido por uma jovem, enquanto a vítima estava na garupa. Ambas seguiam pela via em velocidade considerada significativa, quando, por motivos ainda não esclarecidos, a passageira se lançou da bicicleta em movimento, vindo a cair bruscamente sobre o asfalto.

Com o impacto, a moça sofreu escoriações na face, na mão e no pé esquerdo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi imediatamente acionado e prestou os primeiros socorros no local, conduzindo a vítima posteriormente para atendimento médico especializado.