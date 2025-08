Jovem motociclista fica ferido após colisão com carro em Três Lagoas

Um jovem de 18 anos ficou ferido após ter a motocicleta atingida por um carro na noite desta segunda-feira (4), no bairro São João, em Três Lagoas. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Sebastião Fenelon Costa (via preferencial) e José Teixeira da Silva.

Ainda segundo os policiais, o motorista do carro contou que voltava da igreja com a família. No cruzamento onde houve a colisão, a sinalização de parada obrigatória não estava instalada no sentido em que o condutor trafegava.

A mãe do jovem ferido esteve no local e acompanhou o atendimento médico. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.