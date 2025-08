Após denúncias, jovem é preso vendendo maconha no bairro Vila Zuque

Um jovem de 18 anos foi preso por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Investigações (NRI) da Polícia Civil, após denúncias anônimas levarem os investigadores até um ponto de venda de drogas, no bairro Vila Zuque, em Três Lagoas. A prisão ocorreu na terça-feira (5).

De acordo com nota oficial divulgada pela Polícia Civil, as denúncias foram feitas pelo canal de WhatsApp da unidade policial, no número (67) 99226-8210. Informações apontavam que um morador do bairro estaria comercializando entorpecentes na região.

Diante das denúncias, os policiais montaram uma operação de vigilância (campana) com o objetivo de identificar o suspeito e verificar a veracidade das informações. Após algumas horas de monitoramento, os investigadores conseguiram confirmar a movimentação de usuários de drogas na residência, bem como identificar o suspeito e o imóvel onde funcionaria a chamada “boca de fumo”.