Jovem três-lagoense ganha destaque na modalidade do MMA

João Guilherme, um jovem de 22 anos de Três Lagoas, está ganhando destaque no cenário das Artes Marciais Mistas (MMA). Recentemente campeão em Coxim na categoria peso galo (até 60 kg), ele busca competir nos maiores torneios do mundo e sonha em chegar ao UFC.

João contou que sua jornada nas artes marciais começou cedo.

“Com 4 anos eu comecei no judô. Fiz alguns anos aí praticando. Com oito, entrei no taekwondo. Fiz até os 18, quando eu peguei a faixa preta. Aí, a partir daí, eu decidi que eu ia querer lutar MMA. Comecei a treinar jiu-jitsu. Um pouco depois, comecei a treinar Muay Thai também. E estamos nessa caminhada aí até hoje”, revelou.