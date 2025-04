Jovens atletas de Três Lagoas se destacam no estadual e se preparam para os Jogos Escolares

Com idades entre 11 e 13 anos, quatro atletas de Três Lagoas brilharam no Campeonato Estadual Sub-14 de Atletismo, realizado nos dias 19 e 20 de abril, em Campo Grande. Mesmo tão jovens, as meninas já demonstram talento, disciplina e espírito competitivo, que renderam medalhas e lições importantes em suas trajetórias no esporte.

Emilly da Silva, de 13 anos, conquistou a medalha de prata na marcha atlética. A atleta, que treina desde os 8 anos, competiu mesmo enfrentando problemas de saúde.

“Eu estava com dor e tontura, mas me concentrei e corri. Queria muito ganhar, mas fiquei feliz com o segundo lugar“, contou.

A irmã de Emilly, Eloá da Silva, de 11 anos, levou o ouro na mesma modalidade e prata no revezamento.

“Foi muito difícil, mas me esforcei muito. Olhei para o professor Reinaldo e fui até o fim. Estou muito feliz com o resultado”, relatou a atleta, determinada a treinar ainda mais para os Jogos Escolares.

Larissa Vitória, de 12 anos, também foi destaque, com três medalhas de prata: na corrida com barreiras, nos 150 metros rasos e no revezamento.

“Cair na barreira foi difícil, mas me levantei e continuei. Ainda preciso melhorar muito, principalmente na barreira, que é a minha preferida”, afirmou Larissa, que treina há apenas um ano.

Já Laís Nicodemos, também de 11 anos, completou o time de medalhistas com a prata no revezamento. Ela destacou a força do trabalho em equipe. “Confiamos muito umas nas outras. Demos o nosso máximo e conseguimos”, disse, ansiosa para continuar evoluindo e representar ainda melhor sua cidade e o professor Reinaldo.

O treinador das meninas, Reinaldo Abrão Camargo, elogiou o empenho e a evolução das atletas. “É um trabalho de formiguinha. Elas treinam com dedicação, mesmo estudando à tarde e treinando pela manhã. É um esforço grande, mas o resultado está aí“, declarou.

Segundo o professor, as expectativas agora se voltam para os Jogos Escolares em junho. A competição servirá como seletiva para o campeonato nacional, que poderá levar algumas das atletas até o Mundial do ano que vem.

“Estamos confiantes. Algumas têm chances reais de classificação para representar o estado e, quem sabe, o Brasil. O trabalho segue forte”, completou Reinaldo.

As meninas de Três Lagoas já mostraram que talento e garra não têm idade. Agora, seguem firmes na preparação para os próximos desafios, sonhando com novas medalhas – e com voos cada vez mais altos.