Jovens atletas de Três Lagoas vão participar de Clínica de ‘Beach Tennis’ nos EUA

Quatro jovens atletas de Três Lagoas embarcam em outubro para viver uma experiência única no esporte: participar de uma clínica internacional de beach tennis, em Orlando, nos Estados Unidos, com os melhores atletas da modalidade. Com idades entre 14 e 19 anos, os adolescentes Gustavo Scardua, Vânia Gama Xavier, Lisa Borges e Luiza Mulinário Xavier, foram selecionados para representar a cidade na imersão esportiva, promovida por uma marca exclusiva da modalidade.
A clínica acontece de 19 de outubro a 2 de novembro e reunirá atletas de alto rendimento, treinadores profissionais, olheiros e representantes de marcas esportivas. Além dos treinos, os jovens participarão de um campeonato interno, valendo pontos no ranking brasileiro da modalidade.
“A experiência vai muito além do esporte. É uma oportunidade de aprendizado, disciplina e contato com o alto rendimento”, destacou o técnico da equipe, Fabrício Neves Berg.
A mais nova do grupo, Vânia, de 14 anos, já sonha em seguir carreira profissional no beach tennis.
“Vai ser uma experiência incrível, porque vou conhecer os melhores do mundo. Quero me profissionalizar”, disse.
A atleta Lisa celebrou a oportunidade de viajar com os amigos e fazer o que ama.
“Já viajei para fora, mas nunca com meus amigos e jogando. Estou muito animada!”.
Luísa, de 16 anos, contou como iniciou no esporte.
“Comecei por causa da minha mãe. Nunca imaginei viajar para fora por causa do esporte. É um sonho”.
O beach tennis tem crescido em Três Lagoas nos últimos anos, e esses quatro atletas são os primeiros da cidade a vivenciarem um intercâmbio internacional na modalidade.