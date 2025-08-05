Jovens atletas de Três Lagoas vão participar de Clínica de ‘Beach Tennis’ nos EUA

Quatro jovens atletas de Três Lagoas embarcam em outubro para viver uma experiência única no esporte: participar de uma clínica internacional de beach tennis, em Orlando, nos Estados Unidos, com os melhores atletas da modalidade. Com idades entre 14 e 19 anos, os adolescentes Gustavo Scardua, Vânia Gama Xavier, Lisa Borges e Luiza Mulinário Xavier, foram selecionados para representar a cidade na imersão esportiva, promovida por uma marca exclusiva da modalidade.

A clínica acontece de 19 de outubro a 2 de novembro e reunirá atletas de alto rendimento, treinadores profissionais, olheiros e representantes de marcas esportivas. Além dos treinos, os jovens participarão de um campeonato interno, valendo pontos no ranking brasileiro da modalidade.

“A experiência vai muito além do esporte. É uma oportunidade de aprendizado, disciplina e contato com o alto rendimento”, destacou o técnico da equipe, Fabrício Neves Berg.

A mais nova do grupo, Vânia, de 14 anos, já sonha em seguir carreira profissional no beach tennis.

“Vai ser uma experiência incrível, porque vou conhecer os melhores do mundo. Quero me profissionalizar”, disse.