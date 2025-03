Jovens fora do mercado de trabalho e da escola se dedicam a tarefas domésticas e cuidado dos filhos

Três Lagoas foi apontada como a cidade com pior desempenho para mulheres no Mato Grosso do Sul e a 13ª pior do Brasil, de acordo com um estudo da organização Tewá 225. O levantamento revela desafios significativos, como a alta taxa de jovens de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham, levantando questionamentos sobre os fatores que as mantêm à margem do mercado de trabalho e da educação.

A realidade dessas jovens se reflete na história de Fernanda Mirella de Freitas, de 24 anos. Ela iniciou a faculdade de Contabilidade, mas precisou interromper os estudos. Trabalhava com o marido em um estabelecimento comercial, mas deixou o emprego após o nascimento do filho. “Eu parei de estudar para trabalhar, porque eu trabalhava com o meu marido. Aí parei de estudar para trabalhar mesmo. E quando meu filho nasceu, eu me dediquei 100% a ele. Amo muito ficar em casa, cuidar dele, brincar com ele. Só ser mãe e dona de casa já é complicado, imagina se eu trabalhasse fora. Seria muito mais difícil, sem contar que eu não cogitava deixá-lo numa creche“, relatou Fernanda.

Entre os diversos fatores que dificultam a conclusão dos estudos e o ingresso na universidade, um dos mais significativos é a maternidade precoce. Vanessa Ferreira Franco, também de 24 anos, tem três filhos e abandonou os estudos ao engravidar do primeiro aos 16 anos.

Com escolaridade até o 9º ano, ela se dedica às tarefas domésticas e faz faxinas ocasionais para complementar a renda do Bolsa Família. “É difícil, porque eu tenho que cuidar deles e, para conseguir trabalhar, fica complicado. Estudar então, mais difícil ainda, porque depois que a gente tem filhos, a prioridade é criar e sustentar. Eu sou sozinha e não tenho rede de apoio. Faço um bico aqui, outro ali, porque trabalhar fixo é complicado. Se eu precisar faltar para levar meus filhos ao médico ou porque não tem aula, o patrão não entende”, desabafou Vanessa.